IBC Real Estate: инвестиции в российскую недвижимость выросли в два раза

В первом полугодии 2023 года объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании IBC Real Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам первой половины года объем инвестиций составил 360 миллиардов рублей. При этом 33 процента транзакций сформированы выходом зарубежных компаний из российских активов. Объем таких сделок уже превысил итоговое значение 2022 года в 109 миллиардов рублей и составил 119 миллиардов рублей.

Во втором квартале 2023 года объем инвестиций составил 219,5 миллиардов рублей, из них 57 процентов пришлось на торговый сегмент. Вложения в такие объекты составили 125,8 миллиарда рублей, что в 2,7 раза выше показателя всего 2022 года.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2023 года будут закрыты несколько крупных сделок как со стороны иностранных собственников, продающих локальные объекты, так и со стороны российских компаний, консолидирующих свои активы. Во втором полугодии крупнейшими сделками стали продажа московских ТРЦ «Метрополис» (55-60 миллиардов рублей) и Columbus (45-47 миллиардов рублей), а также курорта Архыз (24,2 миллиарда рублей).

«В 2023 году мы ожидаем сохранение высокой активности со стороны инвесторов. В фокусе инвесторов сейчас – региональные торговые центры и бизнес-центры, земельные участки под жилье и коммерческую застройку, а также проекты реконцепции и редевелопмента», — отметили аналитики. По предварительным подсчетам, итоговый объем транзакций может превысить 580-600 миллиардов рублей.

Ранее риелтор Валерий Летенков назвал россиянам самую прибыльную недвижимость для инвестиций. По его словам, покупка земельных участков дает большую доходность по сравнению с загородными домами и предоставляет собственнику больше возможностей.