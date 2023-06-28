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14:29, 28 июня 2023Среда обитания

Россияне начали экономить на мебели и ремонте

Почта Банк: россияне в 2023 году стали тратить на обустройство жилья на 10% меньше

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.Ру»

Россияне с начала 2023 года сократили расходы на обустройство жилья. Об этом говорится в исследовании Почта Банка, копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру».

За первую половину текущего года россияне потратили на мебель, строительные материалы и ремонт 5,3 миллиарда рублей — на 10 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сократился и средний чек — он составил 2300 рублей, снизившись на 20 процентов.

Эксперты связывают тенденцию с подорожанием стройматериалов и товаров для дома. Россияне стали экономнее относиться к тратам на ремонт и обустройство жилья, а также начали отдавать предпочтение более дешевым отечественным аналогам ушедших западных брендов.

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Сильнее всего россияне сократили траты на услуги ремонта и отделки мебели. На это в общем они потратили на 40 процентов меньше, чем в прошлом году (2,1 миллиона рублей). В среднем на эти услуги уходило 6,4 тысячи рублей, на 20 процентов меньше показателя предыдущего года.

Расходы на декор, мебель и сопутствующие материалы для дома снизились на 15 процентов и составили 2,8 миллиарда рублей. Средняя сумма покупки сократилась на 15 процентов, до 1,3 тысячи рублей.

На стройматериалы и товары для ремонта (краски, обои, смеси, строительные или электрические материалы и другое) в этом году россияне потратили столько же, сколько и в прошлом (2,5 миллиарда рублей). Средний чек стал меньше на 21 процент и составил 1,5 тысячи рублей.

Ранее россиянам перечислили основные ошибки, которые совершаются при планировании квартиры. Эксперты призвали не совмещать спальню с гостиной и не устанавливать двери так, чтобы они задевали мебель.

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    Мария Черкасова
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