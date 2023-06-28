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19:49, 28 июня 2023Бывший СССР

В городе Луцк на Украине начали выдавать йодид калия

«Волынская служба новостей»: в городе Луцк на Украине начали выдавать йодид калия

Фото: James Yarema / Unsplash

В поликлиниках города Луцк на северо-западе Украины начали выдавать таблетки йодида калия на случай возможного радиационного выброса. Об этом сообщает региональное издание «Волынская служба новостей».

«Мы даем не только таблетки, но и информационные брошюры, которыми нас обеспечили представители Центра общественного здоровья, чтобы максимально информировать граждан при каких условиях и как именно нужно принять этот препарат», — рассказала изданию директор Луцкой городской детской поликлиники Оксана Лещинская.

При этом начальник управления здравоохранения Луцкого горсовета Владимир Лотвин сообщил, что препаратом обеспечили все медицинские учреждения. «Раздаем гражданам, чтобы были подготовлены к возможному радиационному выбросу», — добавил он.

Ранее замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции (АЭС) крайне хрупкая и любые угрозы станции опасны и неприемлемы.

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    Алевтина Запольская
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