Признание судом конвертации криптовалюты в рубли отмыванием оценили

Экономист Сидоренко: признание перевода биткоинов в рубли отмыванием усложнит легализацию

Решение Верховного суда признать перевод биткоинов с виртуального счета на реальный в рубли отмыванием осложнит ситуацию с дальнейшей легализацией криптовалют в России. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала экономист, директор Центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко.

«С одной стороны, это совершенно понятная позиция. Начинает ужесточаться механизм применения 115-го Федерального закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. С другой стороны, это может поставить владельцев криптовалют в крайне сложную ситуацию», — сказала она.

Такое решение стало прецедентом, отметила экономист. По ее оценке, теперь владельцам криптовалюты будет сложно подтвердить, что деньги заработаны законно.

«В этом контексте возникает вопрос о том, как человек будет доказывать тот факт, что принадлежащая ему на законном основании криптовалюта ранее не могла быть использована в криминальных целях, [не] проходила через миксеры либо через даркнет. Я думаю, в перспективе это решение суда, на самом деле, выделит много дополнительных вопросов в рамках следственной практики. А если говорить с позиции того, ужесточает ли это легализацию криптовалюты, то однозначно ужесточает. А дальше посмотрим, как будет развиваться практика», — заключила она.

Верховный суд (ВС) разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли, отменив оправдательный приговор по обвинению в легализации криптовалюты.

Фигурант дела занимался наркоторговлей и получал деньги за сделки в биткоинах, а криптовалюту он переводил в рубли. Суд признал его виновным в незаконной продаже запрещенных веществ, однако оправдал по делу об отмывании средств. С решением не согласилась прокуратура, которая обратилась в Верховный суд. В ведомстве заявили, что так он пытался скрыть следы преступлений. В итоге суд встал на сторону обвинения.