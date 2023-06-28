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15:56, 28 июня 2023Экономика

Перевод биткоинов в рубли в России разрешили считать отмыванием денег

РАПСИ: Верховный суд разрешил считать отмыванием перевод биткоинов в рубли

Фото: Unsplash

Верховный суд (ВС) разрешил считать отмыванием денег конвертацию биткоинов в рубли, отменив оправдательный приговор по обвинению в легализации криптовалюты, пишет РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

Фигурант указанного разбирательства хранил прекурсоры наркотических средств, а также занимался их производством, получая оплату за товар в биткоинах. Криптовалюту обвиняемый переводил в рубли, которые затем отправлял на счета и карты дочери сожительницы. Суд первой инстанции признал его виновным в незаконном обороте наркотических средств, однако по обвинению в легализации денежных средств вынес оправдательный приговор.

Заместитель генпрокурора с этим решением не согласился. Когда дело перешло в суд апелляционной инстанции, там подтвердили справедливость приговора суда первой инстанции. Однако в ВС заявили, что описанные манипуляции с деньгами «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». ВС подчеркнул, что преступник переводил криптовалюту в рубли «с целью придания правомерного вида владению».

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Судья ВС постановил, что изначальный приговор законным и обоснованным признан быть не может. Уголовное дело направили на пересмотр в Рязанский областной суд. 

Ранее Bloomberg предположил, что россияне стали активнее покупать криптовалюту во время мятежа частной военной компании «Вагнер». Агентство отметило, что объем торгов в паре RUB-USDT (рубль-стейблкоин Tether) 24 июня вырос более чем втрое и составил около 15 миллионов долларов на криптобиржах, поддерживающих операции с российской валютой. Уже на следующий день этот показатель упал до примерно трех миллионов долларов.

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