Россияне скупали криптовалюту на фоне сообщений о мятеже ЧВК «Вагнер»

Bloomberg: объем торгов криптовалютами вырос в 3 раза на фоне военного мятежа в России

Россияне, вероятно, стали активнее покупать криптовалюту на фоне сообщений о мятеже частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом со ссылкой на данные блокчейн-компании CCData пишет Bloomberg.

Объем торгов в паре RUB-USDT (рубль-стейблкоин Tether) 24 июня вырос более чем втрое и составил около 15 миллионов долларов на криптобиржах, поддерживающих операции с российской валютой. Уже 25 июня этот показатель упал до примерно трех миллионов долларов.

Стейблкоины — это криптовалюты, стоимость которой привязана к реальным активам, в частности, к доллару. Они часто используются для переводов между биржами и выступают надежным вариантом вложения средств во время активного колебания цен, что делает их одними из самых продаваемых токенов.

Директор по исследованиям блокчейн-компании Kaiko Клара Медали сообщила, что объем торгов RUB-USDT был на самом высоком уровне с декабря прошлого года. Она также отметила, что большинство бирж исключили из списка торговые пары в рублях на фоне ужесточения санкций в отношении России. Крупнейшими платформами для рублевых транзакций по состоянию на июнь 2023 года были Binance, Cryptonex, HitBTC и Coinsbit.

Менеджер по коммуникациям CCData Джейми Слай отмечает, что резкий всплеск объема торгов не указывает напрямую, что именно рублевые инвесторы покупали Tether. Однако, он может быть вызван тем, что «участники рынка обратили внимание на менее волатильный актив по отношению к рубля, так как подобных тенденций в отношение объемов торговли биткоина не наблюдалось».

23 июня колонны ЧВК «Вагнер» двинулись в сторону Москвы, власти оценили их действия как попытку военного мятежа. 24 июня после переговоров с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, в которых участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, войска «Вагнера» объявили о возвращении в свои полевые лагеря.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Михаил Беляев усомнился в возвращении курса биткоина к 60 тысячам долларов. По его мнению, курс может еще немного подрасти, но потом упадет до прежних 20-25 тысяч. Беляев отметил, что биткоин обычно рассматривается для покупки, когда, исходя из мировой ситуации, не совсем понятно, куда вкладываться.