Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:52, 28 июня 2023Мир

В Европе заявили о недостатке лидерства Франции и Германии

MSC: отсутствие лидерства у ФРГ и Франции препятствует сотрудничеству по обороне в ЕС
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Federico Pestellini / Globallookpress.com

Недостаток лидерства Франции и Германии препятствует развитию сотрудничества по обороне в Европе. Об этом сообщается в докладе Мюнхенской конференции по безопасности Munich Security Conference (MSC).

Согласно отчету, европейская оборона «прошла долгий путь» с момента начала российской специальной военной операции на Украине, однако ЕС все еще далек от того, чтобы «соответствовать ухудшающейся глобальной обстановке в области безопасности».

«При правительстве канцлера Олафа Шольца Германия неоднократно подвергалась критике, так как не участвовала в решении вопросов коллективной обороны ЕС. Между тем считается, что Франция преследует узкие промышленные, а не коллективные европейские интересы», — говорится в документе.

Отмечается, что первоначальные сомнения этих стран по поводу поставок оружия Украине, нанесли ущерб их авторитету в Восточной Европе и совместным оборонным инициативам.

Ранее Канцлер ФРГ пообещал странам Балтии, что Германия защитит их в случае военного нападения. Он почеркнул, что немецкая армия сформирована таким образом, чтобы она могла защитить Восточную Европу, поскольку оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    В офисе Зеленского заявили о тяжелом ходе контрнаступления
    Суд запретил часть треков рэпера Scally Milano
    Эксперт призвал лишить российские ЧВК тяжелого вооружения на территории страны
    Рекордсмен по числу полетов назвал способ получить бесплатные услуги на борту
    Диверсант устроил поджог на станции в российском городе и сбежал
    На Украине назвали условие для начала мирных переговоров
    Врачи назвали самые полезные в жару напитки
    Совершивший разбой стрелок-профессионал встретил полицейских с оружием в руках
    Власти предложили поднять планку зарплат для полных соцвзносов
    Жизнь российских школьников решили кардинально изменить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.