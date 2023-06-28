В Европе заявили о недостатке лидерства Франции и Германии

MSC: отсутствие лидерства у ФРГ и Франции препятствует сотрудничеству по обороне в ЕС

Недостаток лидерства Франции и Германии препятствует развитию сотрудничества по обороне в Европе. Об этом сообщается в докладе Мюнхенской конференции по безопасности Munich Security Conference (MSC).

Согласно отчету, европейская оборона «прошла долгий путь» с момента начала российской специальной военной операции на Украине, однако ЕС все еще далек от того, чтобы «соответствовать ухудшающейся глобальной обстановке в области безопасности».

«При правительстве канцлера Олафа Шольца Германия неоднократно подвергалась критике, так как не участвовала в решении вопросов коллективной обороны ЕС. Между тем считается, что Франция преследует узкие промышленные, а не коллективные европейские интересы», — говорится в документе.

Отмечается, что первоначальные сомнения этих стран по поводу поставок оружия Украине, нанесли ущерб их авторитету в Восточной Европе и совместным оборонным инициативам.

Ранее Канцлер ФРГ пообещал странам Балтии, что Германия защитит их в случае военного нападения. Он почеркнул, что немецкая армия сформирована таким образом, чтобы она могла защитить Восточную Европу, поскольку оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС.