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22:50, 26 мая 2023Мир

Шольц пообещал странам Балтии защитить их в случае нападения

Канцлер ФРГ Шольц заверил страны Балтии, что Германия защитит их в случае нападения
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал странам Балтии, что Германия защитит их в случае военного нападения. Во время пресс-конференции в Таллине политик заявил, что немецкая армия полностью сформирована.

В пятницу с визитом в Эстонию прибыли канцлер ФРГ, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Олафа Шольца встретила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. После этого политики провели совместный рабочий ужин и пресс-конференцию.

«Мы предприняли необходимые шаги, немецкая армия сформирована таким образом, чтобы мы могли защитить Восточную Европу, потому что оборона каждого союзника необходима для безопасности всего альянса и всего ЕС», — подчеркнул немецкий политик.

Канцлер также подчеркнул, что в защите воздушного пространства Эстонии участвуют немецкие истребители Eurofighter. Кроме того, военно-морской флот Германии увеличил свое присутствие в Балтийском море, резюмировал Шольц.

В свою очередь, в апреле генерал-лейтенант бундесвера Альфонсо Майс заявил, что Германия не сможет выполнять свои обязательства перед НАТО из-за низкой боеспособности армии, вызванной активной военной помощью Украине. Немецкий генерал предупредил, что без решительных мер армия будет неспособна участвовать в «боях высокой интенсивности».

Ранее Министерство обороны Германии обнаружило нехватку солдат. В 2022 году рекордное за пять лет количество человек покинули службу в немецкой армии.

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    Марина Совина
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