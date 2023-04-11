В Германии заявили о неспособности выполнять обязательства перед НАТО

Немецкий генерал Майс: ФРГ не сможет выполнять обязательства перед НАТО из-за помощи Киеву

Германия не сможет выполнять свои обязательства перед НАТО из-за низкой боеспособности армии, вызванной активной военной помощью Украине. Об этом сообщается в докладе генерал-лейтенанта Бундесвера Альфонсо Майса, передает Bild.

Майс заявил, что нехватка финансирования и поставка вооружения Киеву привели к «заметному снижению оперативной готовности армии». Он предупредил, что без решительных мер армия будет не способна участвовать в «боях высокой интенсивности».