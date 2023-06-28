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17:28, 28 июня 2023Мир

Лавров заподозрил ряд стран в отправке на Украину военных под видом наемников

Лавров допустил, что ряд стран отправляют на Украину своих военных под видом наемников

Фото: Nic Bothma / Reuters

На Украине под видом наемников может находиться много кадровых военных из других стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра».

На Украине находится большое количество инструкторов, которые точно являются кадровыми военными, подозревает министр. Хоть они не пребывают на передовой, но помогают Вооруженным силам Украины (ВСУ), полагает он.

Сергей Лавров также отметил, что часто западные страны используют разные статусы для своих военнослужащих.

Ранее украинская волонтерка случайно рассекретила присутствие западных военных инструкторов в Краматорске. Она опубликовала несколько постов с фотографиями наемников в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

После этого по расположению наемников был нанесен ракетный удар.

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    Александр Слабиев
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