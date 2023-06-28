Волонтерка случайно рассекретила присутствие западных инструкторов в Краматорске

Украинская волонтерка рассекретила присутствие западных инструкторов в Краматорске

Украинская волонтерка случайно рассекретила присутствие западных военных инструкторов в Караматорске с помощью постов в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), после чего по их расположению был нанесен ракетный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач».

Девушка сфотографировалась с инструкторами из Канады, а затем опубликовала фотографии в соцсети, отметив их аккаунты и указав геолокацию. Отмечается, что и сами инструкторы активно ведут свои страницы в Instagram, рассказывая о тренировках украинских военных.

По данным Telegram-канала, позже по месту, где ужинали инструкторы, был нанесен ракетный удар. Сами они это также подтвердили в соцсетях. Кроме того, на фотографиях, сделанных после прилета, заметили мужчину с татуировкой 3-го рейнджерского батальона армии США.

Также отмечается, что многочисленные автомобили, припаркованные рядом с местом удара, были зарубежными и имели военные символы, например, белый крест.