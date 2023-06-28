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14:15, 28 июня 2023Мир

Швейцария отклонила заявку на продажу танков Украине

Швейцария отклонила заявку местной компании на продажу 96 танков Leopard 1 Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария отклонила заявку местной компании Ruag SА на продажу 96 танков Leopard 1А5 Украине через Германию. Об этом сказано в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Эти 96 танков Leopard 1А5 не эксплуатируются и находятся в Италии. Их должны были отремонтировать в Германии и передать Украине.

В заявлении Федерального совета Швейцарии сказано, что парламентарии прежде всего руководствуются нейтралитетом страны. «Такая продажа, в частности, противоречила бы закону о военном имуществе и привела бы к изменению политики нейтралитета Швейцарии», — говорится в опубликованном тексте.

Ранее парламент Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину, однако только в отдельных случаях. Разрешение на продажу вооружений должен дать Федеральный совет Швейцарии.

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    Александр Слабиев
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