Швейцария отклонила заявку на продажу танков Украине

Швейцария отклонила заявку местной компании на продажу 96 танков Leopard 1 Украине

Швейцария отклонила заявку местной компании Ruag SА на продажу 96 танков Leopard 1А5 Украине через Германию. Об этом сказано в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Эти 96 танков Leopard 1А5 не эксплуатируются и находятся в Италии. Их должны были отремонтировать в Германии и передать Украине.

В заявлении Федерального совета Швейцарии сказано, что парламентарии прежде всего руководствуются нейтралитетом страны. «Такая продажа, в частности, противоречила бы закону о военном имуществе и привела бы к изменению политики нейтралитета Швейцарии», — говорится в опубликованном тексте.

Ранее парламент Швейцарии одобрил поправку в закон, разрешающую реэкспорт оружия на Украину, однако только в отдельных случаях. Разрешение на продажу вооружений должен дать Федеральный совет Швейцарии.