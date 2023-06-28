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13:15, 28 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР оценили обстановку на фронте

Врио главы ЛНР Пасечник: обстановка на линии боевого соприкосновения напряженная

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Обстановка на линии боевого соприкосновения на территории Луганской народной республики (ЛНР) напряженная. Так ситуацию на фронте в эфире телеканала «Россия 24» оценил врио главы республики Леонид Пасечник, его цитирует РИА Новости.

Комментируя обстановку, Пасечник подчеркнул, что ситуация находится под контролем. В настоящее время она стабильна.

«Противник предпринимает отдельные попытки атаковать нашу оборону», — уточнил он, отметив, что системным наступлением назвать происходящее нельзя. По его мнению, сейчас действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше походят на разведку позиций боем.

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