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09:46, 28 июня 2023Ценности

Бывшая жена Мамаева поделилась фото в бикини после тяжелой пластической операции

Бывшая жена футболиста Мамаева Алана поделилась фото в бикини после пластики на ягодицы

Фото: @alana_mamaeva

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана поделилась откровенным фото после тяжелой пластической операции на ягодицы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

35-летняя знаменитость разместила в сторис снимок, на котором запечатлела себя позирующей в сверкающем бикини розового цвета. При этом она собрала волосы в небрежный пучок и примерила солнцезащитные очки.

Также бывшая модель записала видео, в котором продемонстрировала свое купание в бассейне. Она подползла к бортику и погрузилась в воду только верхней частью тела. «Я купаюсь! И швы сухие», — поделилась женщина своими впечатлениями.

В мае Алана Мамаева рассказала о перенесенной пластической операции. Она заявила, что после резкого похудения у нее начался птоз ягодиц (провисание тканей ягодиц — прим. «Ленты.ру»). При этом она отметила, что в течение шести лет в данной зоне у нее стояли импланты, которым потребовалась замена. В связи с этим манекенщица обратилась за помощью к звездным пластическим хирургам — Тимуру Хайдарову и Самиру Седышеву.

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    Карина Черных
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