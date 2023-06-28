МИД КНР отреагировал на слова Байдена о проблемах Китая

МИД КНР в ответ на слова Байдена о проблемах Китая пожелал решить внутренние проблемы США

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отреагировала на слова президента США Джо Байдена о колоссальных проблемах Китая, передает РИА Новости.

«Надеемся, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, сыграть конструктивную роль в обеспечении стабильности и процветания во всем мире», — пожелала представитель ведомства.

При этом Нин добавила, что не в курсе соответствующих заявлений главы США. Тем не менее она считает, что любая страна, в том числе Соединенные Штаты, в ходе своего развития и прогресса может столкнуться с проблемами.