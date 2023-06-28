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02:25, 28 июня 2023Мир

Джо Байден заявил о колоссальных проблемах у Китая

Президент США Байден заявил, что Китая колоссальные проблемы

Фото: Yuri Gripas Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globl Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что у Китая колоссальные проблемы. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома.

При этом американский лидер отказался вдаваться в подробности и не стал объяснять, что имеет в виду.

До этого сообщалось, что после завершения локдаунов, введенных во время пандемии COVID-19, восстановление экономики Китая практически сошло на нет. Пекин пытается убедить западные страны не прекращать вложения в экономику Китая. Проблемой сейчас остается давление США, безопасность данных и сосредоточенность председателя КНР Си Цзиньпина на вопросах национальной безопасности.

Ранее Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Глава Белого дома добавил, что китайский политик мог не знать о местонахождении аэростата, сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве. Байден допустил, что Си Цзиньпин не владел информацией, что объект отклонился от курса. В свою очередь, в МИД Китая заявили, что слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, чрезвычайно безответственны, являются нарушением дипломатического этикета и открытой политической провокацией.

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    Марина Совина
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