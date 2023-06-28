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19:47, 28 июня 2023Из жизни

Отец и сын нашли отправленное 30 лет назад послание в бутылке

CBC: отец и сын в Канаде отправились охотиться на белух и нашли послание в бутылке

Фото: Mincemeat / Shutterstock / Fotodom

Отец и сын отправились охотиться на белух вблизи инуитской деревни Акуливик в канадской провинции Квебек и нашли отправленное 30 лет назад послание в бутылке. Об этом сообщает CBC.

Науйя Куитсак и его сын Ласьюси во время охоты увидели грязную зеленую бутылку, выброшенную на берег. Сначала они приняли находку за мусор и чуть не прошли мимо, но Ласьюси поднял ее и заметил внутри листок бумаги. «Это было неожиданно», — подчеркнул Куитсак.

Прочитав записку, охотники узнали, что послание более 30 лет находилось в водах Гудзонова залива. «Если вы случайно найдете эту бутылку, пожалуйста, улыбнитесь, скажите "привет" и верните ее Роде Палиак-Ангутеалук, деревня Корал-Харбор, Северо-Западная территория Канады. 4 сентября 1990 года. Остров Саутгемптон», — говорилось в записке.

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Охотники разыскали женщину в соцсети. Она вспомнила, что когда-то вместе с мужем разбила лагерь и внезапно решила бросить в море послание в бутылке. Она призналась, что совершенно забыла об этом. «Я была просто удивлена. Это заняло столько времени!» — заявила она.

Канадка подчеркнула, что не помнила, что именно написала в записке. Она поделилась с нашедшими послание своим адресом и попросила их отправить ей бутылку по почте.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс эколог нашел пролежавшее десятилетия в дюнах послание в бутылке и разыскал его адресата. Два письма были плотно завернуты в страницы старого женского журнала и вложены в бутылку из-под виски.

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    Алиса Дмитриева
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