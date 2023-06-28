Москвича оштрафовали за дискредитирующие ВС России надписи в поездах метро

Жителя Москвы оштрафовали за дискредитирующие ВС России надписи в поездах метро

В Москве 49-летнего местного жителя оштрафовали на 60 тысяч рублей за надписи в вагонах столичного метро, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел на московском метрополитене ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, мужчина ездил по Сокольнической и Большой Кольцевой линиям и наносил на окна в электропоездах надписи, дискредитирующие российских военных. Другие пассажиры делали ему замечания, однако мужчина на это не реагировал.

Полицейские установили личность нарушителя и задержали его на Коломенской улице. В отношении него составили административные протоколы.

Ранее сообщалось, что в Сочи суд отправил под стражу жительницу Краснодара, подозреваемую в дискредитации ВС РФ.