На Украине захотели запретить расчет за наличные

Vesti.ua: в офисе Зеленского предложили отменить наличные расчеты для борьбы с коррупцией

Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма выступил с инициативой запретить в стране расчет наличными. Об этом он заявил на конференции по восстановлению Украины в Лондоне, сообщает Vesti.ua.

«В ближайшие месяцы мы представим дорожную карту, будем ли мы это делать или нет. Я считаю, что решение будет "да"», — заявил он. По мнению политика, такое решение поможет преодолеть не менее 95 процентов коррупции в стране.

В то же время, отмечает издание, среди экономистов такое предложение отклика не нашло. Специалисты усомнились, что такое решение поможет победить коррупцию, однако допустили, что оно приведет к перетоку гривны в наличный доллар и, следовательно, обвалу курса. Кроме того, экономист Алексей Кущ отметил, что в «условиях блэкаутов и отключений электроэнергии наличные становятся единственным инструментом расчета не только на рынках, но и в магазинах». Более того, теневая экономика также перейдет на доллар, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что оборот наличных в России вырос за 3 дня на 105,3 миллиарда рублей на фоне мятежа частной военной компании «Вагнер».