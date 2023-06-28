Стал известен актер на роль нового Супермена

Американский актер Дэвид Коренсвет исполнит роль Супермена в новом фильме Джеймса Ганна

Американский актер Дэвид Коренсвет исполнит роль Супермена в новом фильме режиссера Джеймса Ганна «Супермен. Наследие». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Также сообщается, что актриса Рэйчел Броснахэн была утверждена на роль Лоис Лейн. Оба артиста были среди шести претендентов, которые боролись за главные роли в новой картине. «Все верно! Они не только невероятные актеры, но и замечательные люди», — прокомментировал Ганн новость в соцсетях.

Коренсвет известен по таким проектам, как «Политик», «Голливуд» и «Карточный домик». Броснахэн является звездой сериала «Удивительная миссис Мейзел».

Ранее братья-актеры Александр и Билл Скарсгард захотели сыграть главного злодея Лекса Лютора в новом фильме Ганна.