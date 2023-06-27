Братья Скарсгард захотели сыграть главного злодея в новом «Супермене»

Братья Александр и Билл Скарсгард захотели пройти кастинг на роль Лекса Лютора

Братья-актеры Александр и Билл Скарсгард захотели сыграть главного злодея Лекса Лютора в новом фильме режиссера Джеймса Ганна «Супермен. Наследие». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным источника, на данный момент оба брата входят в шорт-лист кандидатов на роль антагониста. Также отмечается, что глава DC объединил шесть претендентов на роль Кларка Кента и Лоис Лейн и попросил их сыграть сцены из нового фильма. Среди претендентов упоминаются Николас Холт и Рэйчел Броснахэн, Том Бриттни и Фиби Дайневор, а также Дэвид Коренсвет и Эмма Маки.

Ранее Ганн поделился подробностями фильма «Супермен. Наследие», раскрыв детали характера главного героя. По словам режиссера, в новой картине он хочет показать эмоциональность Супермена.