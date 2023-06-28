Россияне смогут превратить старые иномарки в электрокары

«Автотор» предложил переделывать подержанные иномарки в электромобили

Россияне смогут превратить старые иномарки в электромобили — такую возможность предложил калининградский завод «Автотор». Об этом сообщает Autonews.ru.

По словам вице-президента «Автотор Холдинга» и директора по ремоторизации Дмитрия Чемакина, переделка подержанного бензинового автомобиля в электрокар обойдется в 100 тысяч рублей без учета стоимости запчастей. По времени такие работы займут от трех до пяти дней. «Автотор» собирается предлагать услугу через своих дилеров и станции технического обслуживания, а сертификацией займется НАМИ.

Лучше всего для замены двигателя на электрический подходят массовые модели автомобилей, которые произвели начиная с 2010 года, отметили в «Автоторе». В качестве примера в компании привели марки Hyundai, Kia, Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda, Nissan, Lada, Mercedes-Benz и BMW.

Для того, чтобы превратить обычную машину в электрокар, в ней нужно демонтировать топливный бак, селектор КПП, силовой агрегат, горловину топливного бака, комбинацию приборов, выхлопную систему и приводные валы. Затем автомобиль получает тяговый электродвигатель, редуктор, инвертор, преобразователь, зарядное устройство, селектор, тяговую батарею, новую комбинацию приборов, электронасос системы охлаждения, новые приводные валы, электронасос тормозной системы, электрокомпрессор кондиционера и высоковольтную проводку, пояснили специалисты.

Ранее россиянам стал доступен новый американский электрокар Lucid Air. Машина сейчас доступна российским покупателям в единственной комплектации Grand Touring и стоит 21 миллион рублей.

