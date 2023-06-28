В Екатеринбурге задержали опекуна пропавшего три дня назад мальчика

В Екатеринбурге задержали опекуна пропавшего три дня назад шестилетнего мальчика

В Екатеринбурге задержали опекуна пропавшего три дня назад шестилетнего мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, были установлены обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что к исчезновению ребенка может быть причастна женщина, являющаяся его официальным опекуном.

«В этой связи возникла необходимость процессуального задержания указанной гражданки для обеспечения дальнейшего объективного расследования уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

Ребенок пропал из приемной семьи в Чкаловском районе Екатеринбурга утром 26 июня. Он самостоятельно ушел из квартиры дома по улице Симферопольской. Мать рассказывала о его особенностях: он не чувствует вкуса, температуры и может не спать по несколько дней. Пропавшего зовут Далер, также он может отзываться на имя Костя. Родственники пояснили, что так зовут его воображаемого друга.