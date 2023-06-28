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12:19, 28 июня 2023Путешествия

Перечислены опасности для российских туристов в Европе

Вице-президент РСТ Барзыкин назвал рискованными путешествия в Европу

Фото: Alexander Ramsey / Unsplash

Путешествия в страны Евросоюза сегодня могут быть достаточно небезопасными для российских туристов ввиду высокой неопределенности при въезде и выезде. Также стоит учитывать проблемы с логистикой и запретом карт российских банков. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Путешествия в европейские страны сейчас предполагают большие риски для российских туристов. Прежде всего речь о высокой неопределенности и для въезда, и для выезда. К примеру, даже в транзитной зоне вас могут остановить и не пустить», — предупредил Барзыкин.

Он также заметил, что, хотя многие государства по-прежнему выдают россиянам шенгенские визы, подход у разных стран сильно отличается. Кроме того, сегодня упрощенная модель для граждан России невозможна.

«Поездки на отдых не рекомендуются еще и ввиду крайне сложной логистики, невозможности расплатиться российскими картами: даже для того чтобы сходить в туалет, надо расплатиться картой. Забронировать отель, экскурсию — тоже», — заключил эксперт.

Ранее в Euronews сообщили, что европейские страны, в том числе Латвия, Финляндия, Чехия и Испания, понесли убытки из-за потери российских туристов в результате введенных ограничений. В частности, только в Финляндии путешественники оставляли порядка 170 евро в сутки.

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