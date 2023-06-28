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06:20, 28 июня 2023Мир

Невеста овдовела на собственной свадьбе

NYP: 48-летний американец умер от тромба на собственной свадьбе

Фото: Subhranshu Sahu / Globallookpress.com

В Айове, США, 48-летний мужчина умер на собственной свадьбе. Об этом пишет New York Post (NYP).

Джонни Мэй Дэвис и Тораз Дэвис решили связать себя узами брака 19 июня, в День освобождения рабов в США. На торжественном мероприятии присутствовали дети, родственники и друзья пары.

Спустя несколько минут после церемонии бракосочетания новоиспеченный муж внезапно умер. Как выяснилось позже, причиной трагедии стал оторвавшийся тромб. По словам одной из гостий праздника, сердце Дэвиса остановилось через час после начала мероприятия, все произошло буквально за считанные секунды.

Близкие вдовы запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на организацию похорон и поддержку ее семьи.

Ранее сообщалось, что в Индии невесту забрали в полицейский участок за несколько минут до свадебной церемонии. Причиной стало желание заключить межконфессиональный брак, против которого были родители девушки. Они подали в полицию заявление о ее исчезновении.

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    Екатерина Подвигина
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