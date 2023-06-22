Полицейские силой забрали невесту в участок за мгновения до свадьбы

The New Indian Express: полицейские в Индии увели невесту со свадьбы

В Индии невесту забрали в полицейский участок за несколько минут до свадебной церемонии. Об этом сообщает The New Indian Express.

Заключение межконфессионального брака между Альфией и Ахилом было прервано полицией. К часовне в Коваламе подъехала машина, из которой появились полицейские. Это произошло за несколько мгновений до того, как молодожены должны были обменяться брачными клятвами. Стражи порядка подбежали к паре и силой увели девушку к автомобилю, несмотря на ее крики и протесты. Жениху не дали приблизиться к невесте и увезли ее в участок.

Из участка девушку отвели в здание суда, где она дала показания и подтвердила, что ушла с Ахилом и собиралась выйти за него замуж по своей воле. Оказалось, что родители Альфии, которые были против свадьбы дочери, подали в полицию заявление о ее исчезновении. После дачи показаний Альфие позволили покинуть суд вместе с женихом.

Тем не менее, по мнению молодоженов, полиция вела себя непрофессионально и нарушила закон, поскольку за несколько дней до происшествия Альфия уже давала показания, что знает Ахила больше года и уходит с ним по доброй воле.

Полиция прибыла на двух автомобилях из Кайямкулама. Они остановили свадьбу и насильно увели ее [Альфию] от меня. В полицейском участке Ковалама они не позволяли мне приближаться к ней, отталкивали меня и вели себя вызывающе. Полицейские не должны демонстрировать подобное поведение Ахил жених

Молодые люди подали жалобу на полицейских, им пообещали разобраться в том, имело ли место незаконное применение силы. Несмотря на трудности, после происшествия жених и невеста по-прежнему полны решимости заключить брак.

Ранее сообщалось, что 32-летний мужчина из Индии заложил бомбу в свадебный подарок. Мужчина поместил взрывное устройство в музыкальный центр, чтобы расстроить свадьбу бывшей возлюбленной.