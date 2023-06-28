Песков ответил на вопрос о награждении Лукашенко за помощь в остановке мятежа

Песков заявил, что не знает о планах наградить Лукашенко за помощь в остановке мятежа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о планах наградить президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в остановке мятежа частной военной компании (ЧВК) «Группа Вагнера». Об этом сообщает ТАСС.

«Мне неизвестно о таких планах», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Ранее Лукашенко раскрыл детали переговоров с поднявшим мятеж главой ЧВК Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, он созвонился с Пригожиным и заявил, что президент России Владимир Путин не станет с ним разговаривать.