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13:51, 28 июня 2023Культура

Дмитрий Певцов сравнил уехавших из России артистов с клопами

Актер и депутат Дмитрий Певцов сравнил уехавших из России артистов с клопами

Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов раскритиковал уехавших из страны артистов и сравнил их с клопами. Об этом сообщает StarHit.

Темы покинувших Россию публичных персон государственный деятель коснулся, когда обсуждал вооруженный мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Для того чтобы критиковать власть, хватает и уехавших, которые, как клопы, воняют. Я не сильно переживал. Может быть, это моя беспечность. Но я был на 100 процентов уверен, что президент сделает все, чтобы эта ситуация разрешилась. Так оно и произошло», — отметил актер.

Певцов добавил, что осуждает уехавших из страны артистов, а также высказал предположение о том, что если они «искренне покаются» и попросят прощения, их, возможно, примут обратно: «Те, кто уехал и проклинает, не всегда укладываются в рамки нашего гражданского кодекса, хотя некоторые лица проклинают так, что уже попали под уголовку. Что касается прощения, я так скажу: важно не то, что мы простим, страна простит или я прощу, а важно то, что у них внутри».

Ранее российский режиссер Константин Богомолов призвал разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры, чтобы работать на благо страны.

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    Анастасия Астахова
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