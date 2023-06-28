Дмитрий Певцов сравнил уехавших из России артистов с клопами
Российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов раскритиковал уехавших из страны артистов и сравнил их с клопами. Об этом сообщает StarHit.
Темы покинувших Россию публичных персон государственный деятель коснулся, когда обсуждал вооруженный мятеж частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
«Для того чтобы критиковать власть, хватает и уехавших, которые, как клопы, воняют. Я не сильно переживал. Может быть, это моя беспечность. Но я был на 100 процентов уверен, что президент сделает все, чтобы эта ситуация разрешилась. Так оно и произошло», — отметил актер.
Певцов добавил, что осуждает уехавших из страны артистов, а также высказал предположение о том, что если они «искренне покаются» и попросят прощения, их, возможно, примут обратно: «Те, кто уехал и проклинает, не всегда укладываются в рамки нашего гражданского кодекса, хотя некоторые лица проклинают так, что уже попали под уголовку. Что касается прощения, я так скажу: важно не то, что мы простим, страна простит или я прощу, а важно то, что у них внутри».
Ранее российский режиссер Константин Богомолов призвал разрешить вернуться уехавшим деятелям культуры, чтобы работать на благо страны.