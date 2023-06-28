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03:57, 28 июня 2023Мир

США упрекнули в одержимости идеей нанести поражение России

Посольство России: США одержимы идеей нанести Москве стратегическое поражение

Фото: David Holmes / Reuters

Соединенные Штаты хотят нанести России поражение, поставляя вооружение Украине. Об этом заявило посольство РФ в США в своем Telegram-канале.

В дипломатическом ведомстве считают, что очередными поставками военной продукции Вашингтон подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. «Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры», — говорится в сообщении посольства. Также отмечается, что «жизни украинцев для американских властей ничего не значат».

Также, как заявили в дипведомстве, российские военные «изо дня в день опровергают мифы» о мощности американского оружия. «Искореженная техника, дымящаяся на полях Донбасса и Новороссии — это лучший ответ тем, кому не терпится привести в исполнение иллюзорные геополитические планы», — указали в посольстве.

Ранее стало известно, что с начала работы Джо Байдена на посту американского президента общий объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиард долларов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Соединенных Штатов.

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    Екатерина Подвигина
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