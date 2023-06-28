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01:06, 28 июня 2023Мир

США назвали объем военной помощи Украине за время работы Байдена

Пентагон: с начала работы Байдена США объем военной помощи Украине превысил $41,4 млрд

Фото: Joshua Roberts / Reuters

С начала работы Джо Байдена на посту американского президента общий объем военной помощи США Украине превысил 41,2 миллиард долларов. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

При этом значительная часть (40,5 миллиардов долларов) была выделена после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию. В Пентагоне также уточнили, что США передали Украине более 1700 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, свыше 10 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и более 70 тысяч противотанковых систем и боеприпасов.

Ранее американское военное ведомство сообщило, что США выделят Украине новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов. Транш содержит ключевые вооружения, призванные помочь в контрнаступлении украинской армии, укреплении ее противовоздушной обороны, а также дополнительную бронетехнику, противотанковые системы и другое оборудование, которое должно помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) дать отпор России.

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    Марина Совина
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