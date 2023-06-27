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20:16, 27 июня 2023Мир

США выделят Украине новый пакет военной помощи

США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

США выделят Украине новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов, сообщается на сайте Пентагона.

В пакет войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и Patriot, 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, артиллерийские снаряды и запчасти.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет помощи на 1,3 миллиарда долларов. Он добавил, что США собирается инвестировать 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине перестроить свою энергетическую сеть.

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    Варвара Кошечкина
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