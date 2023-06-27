США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов

США выделят Украине новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов, сообщается на сайте Пентагона.

В пакет войдут, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и Patriot, 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, артиллерийские снаряды и запчасти.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет помощи на 1,3 миллиарда долларов. Он добавил, что США собирается инвестировать 520 миллионов долларов, чтобы помочь Украине перестроить свою энергетическую сеть.