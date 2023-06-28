Россиянка отдохнула в Египте и возмутилась привилегиями немцев

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на привилегии немцев в отелях Египта

Российская путешественница отдохнула в Египте и рассказала о привилегиях немцев и особенном отношении персонала к ним. Своими впечатлениями от отпуска она поделилась с порталом «Тонкости туризма», полный отзыв опубликован на канале в «Дзен».

Как рассказала собеседница портала, она самостоятельно забронировала четырехзвездочный отель в Хургаде и столкнулась с некоторыми минусами. «Конечно, в отеле были несколько неприятных моментов, так как мы отдыхали вместе с огромным количеством немецких туристов. И им персонал отеля уделял большое внимание из-за щедрых чаевых», — пожаловалась путешественница.

При этом постоялица отметила, что сама гостиница оставила у нее приятные впечатления из-за зеленой территории и хорошего пляжа. «Но если вы хотите успеть занять лежак, придется встать очень рано, немецкие туристы и тут впереди всех», — возмутилась россиянка.

В мае российский турист поехал в Египет и описал отдых в популярном отеле фразой «не оправдал своих звезд». Мужчина рассказал, что остановился в пятизвездочной гостинице Albatros Aquapark в Шарм-эш-Шейхе. Путешественник пожаловался на сильно хлорированные бассейны и палящее солнце.