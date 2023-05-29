Россиянин поехал в Египет и описал отдых фразой «отель не оправдал своих звезд»

Читатель «Тонкостей туризма» поехал в Египет и пожаловался на бассейны и палящее солнце

Российский турист поехал в Египет и описал отдых в популярном отеле фразой «не оправдал своих звезд». Своим мнением он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что остановился в пятизвездочной гостинице Albatros Aquapark в Шарм-эш-Шейхе. «Неплохой отель, но хоть и заявлено пять звезд, больше четырех я бы не дал», — заявил он.

Читатель портала также сообщил, что в бассейны закачивают опресненную морскую воду и не меняют ее, а просто хлорируют. «Причем сильно, каждый день, перед этим закрывают доступ к бассейну примерно в 18:30, — пожаловался он. — Так что купаться вечером, расслабиться и отдохнуть от палящего солнца у бассейна уже не получится».

По словам россиянина, он не знал, что солнце в Египте настолько мощное. «Сгорели на первый же день — даже загорая лишь с утра и до обеда и с кремом с защитой в 50 SPF», — добавил он.

Мужчина подчеркнул, что по оборудованию отелей, сервису, качеству услуг и еды Египет заметно уступает Турции. «Видно, что стремятся, видно, что работают над всем, но пока еще слабо удается, — считает он. — Но в то же время — все дружелюбные, улыбаются, интересуются, как дела и чем могут помочь».

Ранее в мае россиянка отдохнула в египетском отеле и описала поездку фразой «потратили деньги и нервы». Девушка рассказала, что отдала 179 тысяч рублей за неделю отдыха для двоих в пятизвездочной гостинице Desert Rose Resort в Хургаде. При этом она заявила, что высокий ценник не гарантирует хороших условий.