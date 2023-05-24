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05:30, 24 мая 2023Путешествия

Россиянка отдохнула в Египте и описала поездку фразой «потратили деньги и нервы»

Читательница «Тонкостей туризма» заявила о грязи и протечках в номерах гостиницы в Египте

Фото: Thomas Hartwell /AP

Россиянка отдохнула в египетском отеле и описала поездку фразой «потратили деньги и нервы». Своими впечатлениями девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что отдала 179 тысяч рублей за неделю отдыха для двоих в пятизвездочной гостинице Desert Rose Resort в Хургаде. При этом она заявила, что высокий ценник не гарантирует хороших условий. По словам россиянки, их номер оказался грязным, а унитаз в нем протекал. Кроме того, мусорная урна была полной при заселении, а тумбочки покрылись пылью. В ванной путешественница обнаружила чужие волосы.

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«Мы еще не мылись в душе, а на полу уже сырость. На стенах из-за этого видны следы плесени. Фен лучше брать с собой: тот, что в номере, не сушит волосы, он маленький и хрупкий, страшно его в руки брать», — написала читательница портала.

Туристка также пожаловалась на море из-за мутной и грязной воды. Для плавания в маске, по мнению автора публикации, придется брать отдельную экскурсию. Кроме того, путешественница осталась разочарована едой, включенной в стоимость тура.

«Еда в основном ресторане отвратительная. Все вчерашнее подают на следующий день, есть привкус размороженных продуктов», — заключила она.

Ранее в феврале другая российская туристка побывала в Таиланде и также возмутилась поведением китайских туристов. По ее словам, путешественники очень громко выясняли отношения между собой и с персоналом и постоянно слушали музыку в своих колонках или на телефоне.

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Зарина Дзагоева
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