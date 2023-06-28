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08:51, 28 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о проблемах Киева с логистикой из-за размытых дорог

Марочко: ВСУ испытывают проблемы с логистикой на трех направлениях из-за обильных дождей

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные проблемы с логистикой поставок боеприпасов на купянском, краснолиманском и донецком направлениях из-за размытия грунтовых дорог, которое произошло в результате обильных дождей. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинская техника с трудом проходит размытые дороги и застревает. Также, утверждает Марочко, ВСУ испытывают трудности с эвакуацией раненых.

Ранее Андрей Марочко заявил, что ВСУ на купянском, краснолиманском и донецком направлениях за последнюю неделю понесли потери, троекратно превосходящие показатели прошлой недели.

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    Марина Совина
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