Президента России Владимира Путина заметили в черном костюме и рубашке

Президента России Владимира Путина заметили в черной одежде. Соответствующее фото опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На размещенном снимке видно, что глава государства одет в костюм, состоящий из классических брюк и пиджака. Помимо этого, президент предстал в черной рубашке с короткими рукавами и туфлях того же оттенка. Среди прочего он примерил солнцезащитные очки.

Известно, что Путин посетил древнюю дербентскую крепость Нарын-Кала в Дагестане. При этом сообщается, что у президента предстоит совещание по развитию туризма.

В марте депутат Госдумы Вассерман приехал в штанах с карманами на отчет премьера Михаила Мишустина. Он был запечатлен в водолазке серого цвета и темно-синих штанах с двумя объемными карманами.