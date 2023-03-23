Вассерман приехал в Госдуму в фирменном наряде с карманами

Депутат Госдумы Вассерман приехал в штанах с карманами на отчет премьера Михаила Мишустина

Участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман приехал в Госдуму в фирменном наряде. Соответствующий ролик опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На размещенном видео депутат запечатлен в водолазке серого цвета и темно-синих штанах, оформленных двумя объемными карманами. Его образ дополнили черные очки в круглой оправе. Кроме того, на шее политика заметен аксессуар в виде сумки с тремя небольшими отделениями для мелочей.

Известно, что Вассерман прибыл в Госдуму по случаю выступления премьер-министра Михаила Мишустина с отчетом о работе правительства за 2022 год.

Ранее Анатолий Вассерман раскрыл, что на его жилете расположены 28 карманов. При полной загрузке данная вещь весит более семи килограммов.