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13:05, 23 марта 2023Ценности

Вассерман приехал в Госдуму в фирменном наряде с карманами

Депутат Госдумы Вассерман приехал в штанах с карманами на отчет премьера Михаила Мишустина

Участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман приехал в Госдуму в фирменном наряде. Соответствующий ролик опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На размещенном видео депутат запечатлен в водолазке серого цвета и темно-синих штанах, оформленных двумя объемными карманами. Его образ дополнили черные очки в круглой оправе. Кроме того, на шее политика заметен аксессуар в виде сумки с тремя небольшими отделениями для мелочей.

Известно, что Вассерман прибыл в Госдуму по случаю выступления премьер-министра Михаила Мишустина с отчетом о работе правительства за 2022 год.

Ранее Анатолий Вассерман раскрыл, что на его жилете расположены 28 карманов. При полной загрузке данная вещь весит более семи килограммов.

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Карина Черных
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