Путин призвал освободить туроператоров от НДС

Путин призвал принять закон об освобождении туроператоров от НДС в весеннюю сессию Госдумы

Несколько решений по развитию туризма в России пока не реализованы, в частности освобождение туроператоров от оплаты НДС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма, пишет ТАСС.

Президент призвал рассмотреть законопроект в весеннюю сессию Госдумы:

«Знаю, что соответствующий законопроект правительством подготовлен, важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней сессии парламента», — отметил российский глава.

По словам Путина, это позволит туроператорам в ускоренном темпе получить возмещение НДС, в том числе и задним числом по уже уплаченным ими налогам с начала 2023 года.

В январе стало известно, что освобождение отечественных туроператоров от уплаты НДС на туры по России позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить стоимость организованного отдыха в регионах.