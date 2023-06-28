Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:50, 28 июня 2023Путешествия

Путин призвал освободить туроператоров от НДС

Путин призвал принять закон об освобождении туроператоров от НДС в весеннюю сессию Госдумы
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Несколько решений по развитию туризма в России пока не реализованы, в частности освобождение туроператоров от оплаты НДС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма, пишет ТАСС.

Президент призвал рассмотреть законопроект в весеннюю сессию Госдумы:

«Знаю, что соответствующий законопроект правительством подготовлен, важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней сессии парламента», — отметил российский глава.

По словам Путина, это позволит туроператорам в ускоренном темпе получить возмещение НДС, в том числе и задним числом по уже уплаченным ими налогам с начала 2023 года.

В январе стало известно, что освобождение отечественных туроператоров от уплаты НДС на туры по России позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить стоимость организованного отдыха в регионах.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    В СНБО Украины заявили о невозможности быстрого контрнаступления
    В России запустят электронные визы по востребованным направлениям
    Путин высказался о реакции россиян на попытку мятежа
    Прокурор запросил девять лет колонии журналисту Красильщику за фейки о ВС России
    В Польше заявили о сохранившейся зависимости от российского газа
    Путин призвал освободить туроператоров от НДС
    Госдеп отказался критиковать Зеленского за решение отложить президентские выборы
    Обломки батискафа «Титан» доставили на берег в Канаде
    Названы идеальные напитки перед сном
    Польша получила первые американские танки Abrams
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.