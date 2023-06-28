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02:09, 29 июня 2023Среда обитания

Бывший дом Рианны продали со скидкой

Бывший дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз продали за $14,9 млн

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший дом певицы Рианны в калифорнийском городе Бверли-Хиллз продали со скидкой. Новый владелец недвижимости заплатил за нее 14,9 миллиона долларов (1,281 миллиарда рублей), передает New York Post.

Рианна приобрела объект в 2011 году за 5,1 миллиона долларов, а затем продала его в 2014-м за 7,6 миллиона. В 2016 году певец Джон Ледженд купил особняк за 14,1 миллиона долларов. Он выставил его на продажу за 24 миллиона долларов в 2020 году, однако позже снизил стоимость до 16,8 миллиона. В 2021 году последний последний владелец жилья попытался продать его за 19,2 миллиона долларов, но не нашел покупателя. В феврале цена была снижена до финальной.

Речь идет о доме 1966 года постройки площадью более 790 квадратных метров. В нем семь спален и девять ванных комнат, а также столовая, домашний кинотеатр, спортзал и просторная гостиная с камином. Интерьер отличается высокими потолками, наличием скульптурной лестницы и дубовым полом. Снаружи имеются бассейн, джакузи и летняя кухня с грилем.

В мае Рианна выставила на продажу особняк в Бверли-Хиллз. Певица рассчитывает получить за дом 10,5 миллиона долларов.

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    Александра Качан
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