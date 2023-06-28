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14:26, 28 июня 2023Мир

В США заявили о бесполезности западного вооружения для Украины

Экс-офицер разведки армии США Риттер: Зеленский знает, что западное оружие не поможет ВСУ

Фото: Omar Marques / Getty Images

Президент Украины Зеленский знает, что оружие, поставленное Западом, никак не поможет украинским войскам в конфликте с Россией. Его последняя надежда — прямое вмешательство НАТО, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с журналистом Ричардом Медхерстом.

«Зеленский знает, что уже слишком поздно, и западное оружие не изменит исход на поле боя. Он рассчитывает на прямое вмешательство НАТО», — прокомментировал эксперт.

При этом Риттер отмечает, что НАТО ничего не сможет сделать, даже если вмешается в конфликт.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся на грани развала. В украинской армии выросло число дезертиров, а власти не могут мобилизовать нужное количество новобранцев.

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    Варвара Кошечкина
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