56-летняя Сальма Хайек снялась обнаженной в сауне и восхитила фанатов

56-летняя актриса Сальма Хайек снялась обнаженной в сауне, прикрывшись полотенцами

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует обнаженной в сауне, прикрыв интимные части тела полотенцами. При этом на размещенных кадрах видно, что она решила отказаться от косметики и укладки, распустив волосы. «Избавляюсь от стресса», — подписала звезда пост, который набрал более 700 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под фото. «Совершенство! Я так завидую фотографу!», «Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел», «Великолепное тело!», «Не верится, что в сентябре тебе исполнится 57», «Эта женщина никогда не стареет», — высказывались они.

Ранее Сальма Хайек показала естественную внешность. Знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлела крупным планом свое лицо без макияжа и фильтров. Кроме того, на снимке видно небольшое количество седых волос.