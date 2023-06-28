Литва собралась передать Киеву 80 комплектов Skywiper

Литва запланировала передать Украине 80 комплектов EDM4S Skywiper

Минобороны Литвы внесло на рассмотрение парламента проект резолюции о передаче Украине ряда вооружений. Ознакомившись с соответствующей документацией, «Лента.ру» выянила, что речь идет о нескольких системах боевых дронов Warmate, а также о 80 комплектах EDM4S SkyWiper, предназначенных для подавления дронов.

Из сопроводительного документа к проекту резолюции следует, что литовское оборонное ведомство планирует передать вооружение на общую сумму 2 452 000 евро.

В пакет помощи входят четыре позиции, первые две из которых — это сами системы боевых дронов Warmate, в которых входит по 10 дронов с необходимыми комплектующими (стоимость каждой из систем — 275 600 евро), третья позиция — 17 комплектов боевых дронов Warmate (каждый — 26 400 евро), четвертая позиция — 80 систем для подавления дронов EDM4S SkyWiper (каждая — 18 150 евро).

В резолюции подчеркивается, что переданное имущество должно быть использовано Украиной «для обеспечения внутренней безопасности украинской армии и подведомственных ей учреждений, национальной обороны, выполнения международных договоров и участия в других мероприятиях, которые соответствуют положениям и принципам Устава Организации Объединенных Наций».

«Активы должны использоваться в соответствии с применимыми нормами международного гуманитарного права, прав человека и других норм международного права», — уточняется в документе.

Подготовленная литовским Минобороны резолюция уже получила одобрение Офиса правительства страны и в данный момент проходит процедуру рассмотрения в парламенте.

Ранее Министерство экономики и инноваций Литвы назвало сумму помощи, оказанной республикой Украине. Как сообщила пресс-служба ведомства, общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи, которую Вильнюс передал Киеву, достигла 1 миллиарда евро, что составляет 1,42 процента валового внутреннего продукта Литвы. Уточняется при этом, что в расходных статьях преобладают военные поставки.

