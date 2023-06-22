В Литве назвали сумму переданной Украине помощи

В Минокономике Литвы оценили переданную Украине помощь в 1 миллиард евро

Министерство экономики и инноваций Литвы назвало сумму помощи, оказанной республикой Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве заявили, что общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи, которую Вильнюс передал Киеву, достигла миллиарда евро, что в свою очередь составляет 1,42 процента валового внутреннего продукта Литвы. Уточняется при этом, что в расходных статьях преобладают военные поставки.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призывал европейские страны компенсировать Украине невозможность вступить в НАТО. Он заявил о необходимости военной и политической поддержки республики, а также создания институциональных рамок для более тесного сотрудничества Киева и Североатлантического альянса.