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18:25, 22 июня 2023Бывший СССР

В Литве назвали сумму переданной Украине помощи

В Минокономике Литвы оценили переданную Украине помощь в 1 миллиард евро

Фото: Augustas Didžgalvis / Wikipedia

Министерство экономики и инноваций Литвы назвало сумму помощи, оказанной республикой Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве заявили, что общая стоимость военной, гуманитарной и финансовой помощи, которую Вильнюс передал Киеву, достигла миллиарда евро, что в свою очередь составляет 1,42 процента валового внутреннего продукта Литвы. Уточняется при этом, что в расходных статьях преобладают военные поставки.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призывал европейские страны компенсировать Украине невозможность вступить в НАТО. Он заявил о необходимости военной и политической поддержки республики, а также создания институциональных рамок для более тесного сотрудничества Киева и Североатлантического альянса.

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    Георгий Нестеров
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