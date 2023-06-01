Литва предложила компенсировать Украине невозможность войти в НАТО

Президент Литвы Науседа предложил компенсировать Украине невозможность войти в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что европейские страны должны компенсировать Украине невозможность войти в блок НАТО. Предложение главы государства передает литовское издание Verslo Žinious.

«Мы много раз говорили, что нельзя повторять пустые формулировки об открытых дверях в НАТО. Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность предоставить Украине полное членство в НАТО в настоящее время», — заявил Науседа.

Он выступил за военную и политическую поддержку Киева, а также за создание институциональных рамок для более тесного сотрудничества Украины и Североатлантического альянса.

Ранее Министр иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто рассказал о планах НАТО создать специальный фонд на 500 миллионов евро для поддержки Украины. При этом Будапешт настаивает, что создание фонда возможно на добровольном желании стран-членов альянса.

