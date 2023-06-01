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16:14, 1 июня 2023Мир

В НАТО захотели создать фонд на 500 миллионов евро для поддержки Украины

Глава МИД Венгрии: Столтенберг захотел создать фонд на 500 млн евро для поддержки Украины

Фото: Stian Lysberg Solum / NTB / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поднял вопрос о создании фонда на 500 миллионов евро для поддержки Украины. Об этом рассказал Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его цитирует РИА Новости.

«Генеральный секретарь НАТО предлагает создать фонд развития на полмиллиарда, то есть 500 миллионов евро, из которого НАТО надо будет осуществлять поддержку готовности Украины», — заявил глава МИД Венгрии.

Он добавил, что Будапешт настаивает, что подобный фонд может быть создан только на добровольной основе — власти страны убеждены, что принуждать страны-члены альянса к выплатам в такой фонд нельзя.

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил, что НАТО разрабатывает многолетний пакет поддержки с солидным финансированием для восстановления безопасности и помощи Украине отказаться от советского оружия для перехода на полную операционную совместимость с военным блоком.

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