Белорусские депутаты одобрили создание учебно-боевых центров вместе с Россией

Белорусские депутаты поддержали соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров

Нижняя палата белорусского парламента одобрила соглашение с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил двух стран. О принятии законопроекта, предусматривающего ратификацию соответствующего соглашения, со ссылкой на корреспондента сообщает РИА Новости.

Отмечается, что упомянутое соглашение представители Москвы и Минска подписали 28 марта.

В комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента объяснили, что в международном договоре прописаны вопросы, связанные с организацией создания и функционирования учебно-боевых центров совместной подготовки на базе воинских частей вооруженных сил сторон. Кроме того, в документе обозначен перечень основных задач и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.

В заключении комиссии по международным делам подчеркивается, что проект закона был создан с целью выражения согласия Минска на обязанность соглашения. Принятие законопроекта «не повлечет финансовых и экономических, политических и иных последствий для Республики Беларусь».

В январе 2023 года президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Отмечалось, что главой государства было принято решение одобрить предложение правительства страны о создании и функционировании таких центров.