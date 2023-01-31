Россия и Белоруссия создадут совместные центры подготовки военных

Путин поручил подписать документ о российско-белорусских центрах подготовки военных

Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 31 января.

В нем говорится, что главой государства было принято решение одобрить предложение правительства страны о создании и функционировании таких центров. Кроме того, в распоряжении Путина указано: «Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение».

Ранее в январе в Белоруссии стартовали совместные летно-тактические учения подразделений вооруженных сил (ВС) республики и России. В белорусском оборонном ведомстве их целью назвали «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».