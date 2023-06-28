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13:56, 28 июня 2023Мир

В Кремле заявили о непричастности государства к бизнесу ЧВК «Вагнер» в Африке

Песков заявил, что государство не имело отношения к бизнесу ЧВК «Вагнер» в Африке

Фото: French Army / АР

Государство не имело никакого отношения к бизнесу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что у ЧВК в Африке был свой самостоятельный бизнес. «К этому бизнесу государство не имело никакого отношения», — заверил он.

Песков напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин высказался о значительных денежных суммах, которые выделялись ЧВК по линии Минобороны, однако тут же указал на тот факт, что у частной военной компании был и свой отдельный источник дохода. Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос о том, будет ли Москва помогать африканским партнерам финансово в том случае, если введенные Соединенными Штатами санкции помещают финансированию деятельности группы.

Ранее Путин назвал расходы бюджета на содержание ЧВК «Вагнер».

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