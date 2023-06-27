Путин назвал расходы бюджета на содержание ЧВК «Вагнер»

Путин: государство направило на содержание ЧВК «Вагнер» почти 200 миллиардов рублей за год

Содержание частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» обошлось российскому бюджету почти в 200 миллиардов рублей в период с мая 2022 года по май 2023-го. Такие расходы государства на деятельность группировки назвал президент страны Владимир Путин, пишет ТАСС.

Основная сумма содержания компании составила 86,2 миллиарда рублей, из которых 70,3 миллиарда составило денежное довольствие бойцов. Еще 15,8 миллиарда было направлено на стимулирующие выплаты членам ЧВК.

Кроме того, государство за год потратило более 110 миллиардов рублей на страховые выплаты бойцам «Вагнера» и членам их семей. Также за данный период из бюджета получила 80 миллиардов рублей принадлежащая главе ЧВК Евгению Пригожину компания «Конкорд», занимающаяся поставками продуктов питания армии.

Российский президент заявил, что обеспокоен возможной кражей выделенных бойцам средств. «Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше», — заключил он.

Тем временем по итогам 2023 года дефицит бюджета России может оказаться значительно выше двух процентов ВВП (2,9 триллиона рублей), которые запланировало правительство. Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил опасения и заявил, что властям необходимо искать как способы сокращения расходов, так и возможности для увеличения доходов.

По итогам первых пяти месяцев года дефицит бюджета составил 3,4 триллиона рублей. Однако с недавнего времени Минфин России перестал публиковать в открытом доступе таблицу с оперативными тратами и доходами бюджета, поэтому проследить динамику следующих месяцев, скорее всего, не представится возможным.