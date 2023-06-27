Путин заявил о полном обеспечении группы «Вагнер» за счет государства

Путин: государство полностью обеспечивало группу «Вагнер»

Группа «Вагнер» находилась на полном обеспечении со стороны государства. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства отметил, что только с мая 2022 года из бюджета на содержание и денежные выплаты сотрудникам ЧВК было потрачено более 86 миллиардов рублей.

Президент выразил надежду, что при финансировании ЧВК не было фактов хищений и пообещал проверить расходование средств, выделенных на нужды «Группы Вагнера».

27 июня президент России обратился к военнослужащим и силовикам. Путин заявил, что Вооруженные силы и силовые структуры фактически остановили гражданскую войну.